الأنظار متّجهة باتجاه موفد ماكرون

اتّجهت أنظار الانتظار إلى ما يمكن ان يحمله موفد الرئيس ماكرون إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة السفير باتريك دوريل.لكن مصدراً مطلعاً استبق قرار ايفاده، قبل عودة الرئيس الحريري إلى بيروت والمتوقعة قبل 14 شباط، الذكرى السنوية لاستشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "اللواء" ان "المأمول ان يثير دوريل عندما يأتي مع الشخصيات الرسمية والحزبية التي سيلتقيها سلسلة خطوات عملية مع ممثلي الأطراف، تسمح بالدعوة إلى لقاء رئاسي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، والتمهيد بالتالي لزيارة ماكرون، لاعلان الخطوات العملية".