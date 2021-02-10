لبنان

المشاورات الحكومية غير مكتملة

Lebanon 24
10-02-2021 | 01:13
A-
A+
Doc-P-792430-637485165585002230.jpg
Doc-P-792430-637485165585002230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها أن "الحركة الخارجية في ما يتصل بالملف الحكومي لن تظهر إلا قبل عودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج"، مشيرة إلى أن "العقبات الداخلية تصبح قابلة للعلاج متى رفد هذا الملف بدخول دولي على الخط".
وقالت المصادر عبر "اللواء" أنه "متى نضجت تسوية ما فإنها تحتاج حكما إلى موافقة الأطراف المعنيين بها".
وأوضحت أن "التفاصيل المحلية قد لا تشكل مادة للتدخل الخارجي لأن ما يهم هو الحكومة بشكلها الإصلاحي والإنقاذي ووفق المبادرة الفرنسية التي ربما تتطور وفق الاتصالات التي ستتم قريبا".
وأكدت المصادر لـ"اللواء" أن "حتى الآن لا تزال المشاورات غير مكتملة ولاسيما أنها تتمحور بين أكثر من جانب".
ولفتت إلى أنه "لا يمكن الحديث عن اقتراب ولادة الحكومة إلا بعد بروز نتائج  هذه الاتصالات وربما سيتم ذلك قريبا".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:35 | 2021-02-10
00:59 | 2021-02-10
00:38 | 2021-02-10
00:25 | 2021-02-10
00:09 | 2021-02-10
23:56 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website