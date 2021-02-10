الدعم القطري جاهز شرط تشكيل الحكومة

أفادت مصادر سياسية متابعة عبر "الجريدة" الكويتية أمس أنه "فهم من كلام المسؤول القطري أن الدعم المالي والمساعدات للبنان جاهزان، لكنهما يحتاجان أولا إلى تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة الخارج"، مشيرة إلى أنه "من دون هذه الحكومة لن يصل الى بيروت أي فلس". وتساءلت: "هل ستنفع هذه الوسيلة في تبديد الشروط عالية السقف للأطراف المتخاصمة، أم سيبقى التشكيل أسير المطالب والمطالب الفئوية المضادة، ومعه استمرار البلاد في مسارها المنهار اقتصاديا ومعيشيا وماليا وصحيا؟"