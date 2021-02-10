هل يلتقيه اليوم؟

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لبنان
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Lebanon 24
10-02-2021
|
06:27
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افادت معلومات لصحيفة "النهار" ان الرئيس سعد الحريري سيلتقي اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس.
المصدر: النهار
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ايمانيول ماكرون
سعد الحريري
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