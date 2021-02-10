لبنان

حريق داخل موقف للسيارات في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
10-02-2021 | 06:35
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اخمد عناصر من الدفاع المدني امس الثلاثاء حريقاً شب في موقف للسيارات في طرابلس.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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طرابلس

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