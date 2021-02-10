لبنان

دهموا المستودع واكتشفوا "الكوارث"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2021 | 08:34
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كشف قيام الاجهزة المختصة بدهم مستودع تابع لاحد كبار التجار في اطار الجهود لمكافحة الاحتكار، عن تخزين كميات هائلة من البضائع المدعومة، تمهيدا لبيعها لاحقا بأسعار السوق وبماركات مختلفة . كما تم اكتشاف معدات تغليف وكمية كبيرة من الاكياس المختلفة التي تستخدم في عملية الغش.

 

لكن أخطر ما تم ضبطه مواد غذائية اساسية يجري التلاعب بتواريخ صلاحيتها تمهيدا لطرحها في السوق مجددا.

 

واعترف المعنيون بالمستودع بالتحقيق انهم عمدوا في مرحلة الاقفال العام  الى طرح مواد مزورة التواريخ باسعار تشجيعية واسماء مختلفة مستفيدين من تهافت الناس على التخزين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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