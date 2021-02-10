لبنان

ضحية جديدة للعنف الأسري: لارا في العناية الفائقة.. زوجها ضربها ومزّق رئتيها!

Lebanon 24
10-02-2021 | 09:08
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لارا ضحية جديدة للعنف الأسري، فقد كشف موقع "شريكة ولكن" النسوي، عن وقوع اعتداء بشع ارتكبه المدعو س. س. ضد زوجته الشابة لارا ش.، الذي انتظر صباح أمس الثلاثاء من انتهائها من عملها بمستشفى في الحازمية، حتى بدأ بضربها على رأسها، إضافة الى طعنات أدّت إلى تمزيق رئتيها، فضلا عن تشويه وجهها.

 

وأكد محاميها جعفر شحيمي، في اتصال مع موقع "شريكة ولكن"، أن لارا في حالة حرجة وهي حاليا في العناية الفائقة، وقد جرى توقيف الزوج في مخفر المريجة بناء لإشارة القضاء المختص.

 
 

وأشار المحامي الى أن لارا ومنذ عام تقريباً، تحاول أن تنتزع من المحكمة الجعفرية قرار نفقة لها ولابنتها، التي تتكفل بكافة نفقاتها المادية، وأن زوجها الذي يرفض الطلاق كان قد رفع عليها دعوى إطاعة ومساكنة.

 

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