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لبنان
الحريري إتصل بجنبلاط.. ومقاربة مشتركة للتطورات
Lebanon 24
10-02-2021
|
09:23
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تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من الرئيس المكلف سعد الحريري، جرى في خلاله عرض مختلف مستجدات الملف الحكومي ومجمل الأوضاع العامة وكانت مقاربة مشتركة للتطورات الراهنة.
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وليد جنبلاط
سعد الحريري
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