الحريري إتصل بجنبلاط.. ومقاربة مشتركة للتطورات

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من الرئيس المكلف سعد الحريري، جرى في خلاله عرض مختلف مستجدات الملف الحكومي ومجمل الأوضاع العامة وكانت مقاربة مشتركة للتطورات الراهنة.