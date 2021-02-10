لبنان

الدفعة الأولى من اللقاحات تضمّ 28 ألف جرعة

Lebanon 24
10-02-2021 | 09:29
A-
A+
Doc-P-792499-637485464493525470.jpg
Doc-P-792499-637485464493525470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري عن أن العدد المسجّل في منصة التلقيح تخطى الخمسمئة ألف شخص، موضحا أن الحملة ستطال بالدرجة الأولى القطاع الصحي والمسنين لتتوسّع تدريجا الى القطاعات التي أُعطيت لها الأولوية.
 
وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أشار البزري الى ان الدفعة الأولى من اللقاحات تضمّ ثمانية وعشرين ألف جرعة على ان تصل دفعات لاحقة أسبوعياً، متوقعا ان تزداد أعداد الراغبين بتلقي اللقاح تباعاً.
 
كما دعا البزري اللبنانيين الى الاطلاع على مسار الوباء في بريطانيا والولايات المتحدة حيث تراجعت نسبة الإصابات بكورونا نتيجة تزاوج الإجراءات المشددة والتلقيح وهو ما يصبو اليه لبنان، معلنا ان اللقاحات التي ستصل الى لبنان هي فايزر وأسترازينيكا مع إمكانية وصول اللقاح الروسي لاحقا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2021-02-10
12:30 | 2021-02-10
12:17 | 2021-02-10
12:10 | 2021-02-10
12:05 | 2021-02-10
11:54 | 2021-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website