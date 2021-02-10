لبنان

عصابة سرقة تنشط في المتن وكسروان.. هكذا وقعت بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
10-02-2021 | 10:26
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على جميع الأراضي اللبنانية لمكافحة الجرائم، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة في محافظة جبل لبنان وبخاصةٍ في مناطق المتن من قِبل عصابة مجهولة، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين.

 

نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها هذه القطعات، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة، ومنهم:

 

- ف. ص. (مواليد عام ١٩٧٧، سوري)

 

- ي. ص. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري)

 

- ع. ر. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري)

 

    بتاريخي ٢و٣-٢-٢٠٢١، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفّذت دوريات الشعبة عملية نوعية وخاطفة، تمكّنت في خلالها من توقيف الأول في بلدة الجوار، والثاني والثالث في بلدة القليعات على متن سيارة نوع كيا لون أبيض.

 

   بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سرقة، وأنهم نفّذوا عدّة سرقات لمبالغ مالية، ومجوهرات، وخرضوات، وكابلات وقطع كهربائية، وذلك في مناطق: الجوار، ميروبا، عشقوت والقليعات، على متن السيارة التي ضُبطت بحوزتهم.

 

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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