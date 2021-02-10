لبنان

توقيف شخص بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور في طبرجا

Lebanon 24
10-02-2021 | 10:30
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أوقفت قوة من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في طبرجا المدعو "م. ج." (مواليد 1997 سوري الجنسية) بجرم إبتزاز وتهديد بنشر صور عبر الانترنت.
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لبنان

قوى الامن

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