توقيف شخص بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور في طبرجا

أوقفت قوة من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في طبرجا المدعو "م. ج." (مواليد 1997 سوري الجنسية) بجرم إبتزاز وتهديد بنشر صور عبر الانترنت.