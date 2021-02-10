30 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في6 و7 و8 الجاري

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6 و7 و8 شباط الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاثين (30) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 6/2/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 7/2/2021 كالتالي:
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 8/2/2021 كالتالي:
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)".