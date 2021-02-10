فريق طبي متطوع لزيارة مصابي كورونا في هذه البلدة

تم تشكيل فريق طبي متطوع، بمبادرة من رئيس بلدية القصر محمد زعيتر، بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية، لزيارة المصابين بكورونا في منازلهم للاطلاع على وضعهم الصحي وارشادهم على كيفية التعاطي مع هذا المرض، وللمساعدة في تخفيف الضغط عن المستشفيات. وزودت البلدية الفريق بجهازي تنفس لمن يحتاجه من المرضى في المنزل.