تحليق للطيران الحربي المعادي فوق مرجعيون النبطية واقليم التفاح

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تحليق للطيران الحربي في هذه الاثناء فوق منطقة مرجعيون بإتجاه البقاع على علو متوسط".



كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارا من الحادية عشرة الا ربعا فوق منطقتي النبطية، وإقليم التفاح منفذا غارات وهمية على علو منخفض.