كتاب من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى فهمي.. هذا مضمونه

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي طلبت بموجبه أتخاذ الاجراءات الطارئة لضبط ظاهرة حفر الآبار الجوفية العشوائية وغير المرخصة في منطقة الحوض الادنى نهر الليطاني من خلال تفعيل تطبيق التشريعات الخاصة بتنظيم عملية حفر الآبار وحصر السماح بحفر الآبار بحاملي التراخيص والإيعاز للقوى الامنية بالتشدد بضبط المخالفين والمصادرة الفورية لمعدات الحفر التابعة للمتعهدين المخالفين، والمبادرة فوراً الى تكليف المخالفين بطمر الابار.

واشارت المصلحة في كتابها إلى انها رصدت مؤخرا ومجدداً ظاهرة حفر الآبار العشوائية غير المرخصة في منطفة حوض نهر الليطاني خصوصا في الجزء الادنى منه ضمن محافظتي النبطية والجنوب، وفي عديد من الأحيان تأخذ ظاهرة حَفْر الآبار العشوائية طابعًا تجاريًّا حيث يعمد صاحب البئر الى ضخ وبيع المياه عبر انابيب للأراضي الزراعية المجاورة او عبر صهاريج متنقلة.