درويش: يحتم على كافة الجهات تدخل فعلي يوقف الانهيار

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "باتت معاناة المواطنين من التظلمات المشروعة كبيرة وثمة مؤشرات عدة تنبئ بردود فعل يضاف إليها ما فعله وباء كوفيد19 من مفاقمة التظلمات ولا سيما التفاوت الاقتصادي وهذا ما عزز مشاعر الإحباط واليأس مما يحتم على كافة الجهات تدخل فعلي يوقف الإنهيار وتبعاته الاجتماعية والأمنية الخطيرة".

باتت معانات المواطنين من التظلمات المشروعة كبيرة وثمة مؤشرات عدة تنبئ بردود فعل يضاف إليها ما فعله وباء كوفيد19 من مفاقمة التظلمات ولا سيما التفاوت الاقتصادي وهذا ما عزز مشاعر الإحباط واليأس مما يحتم على كافة الجهات تدخل فعلي يوقف الإنهيار وتبعاته الاجتماعية والأمنية الخطيرة . — MP Ali Darwish (@alidarwish72) February 10, 2021