درويش: يحتم على كافة الجهات تدخل فعلي يوقف الانهيار

باتت معانات المواطنين من التظلمات المشروعة كبيرة وثمة مؤشرات عدة تنبئ بردود فعل يضاف إليها ما فعله وباء كوفيد19 من مفاقمة التظلمات ولا سيما التفاوت الاقتصادي وهذا ما عزز مشاعر الإحباط واليأس مما يحتم على كافة الجهات تدخل فعلي يوقف الإنهيار وتبعاته الاجتماعية والأمنية الخطيرة .
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) February 10, 2021
باتت معانات المواطنين من التظلمات المشروعة كبيرة وثمة مؤشرات عدة تنبئ بردود فعل يضاف إليها ما فعله وباء كوفيد19 من مفاقمة التظلمات ولا سيما التفاوت الاقتصادي وهذا ما عزز مشاعر الإحباط واليأس مما يحتم على كافة الجهات تدخل فعلي يوقف الإنهيار وتبعاته الاجتماعية والأمنية الخطيرة .