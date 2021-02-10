لبنان

هل يرفع "حزب الله" دعاوى قضائية بقضية اغتيال سليم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2021 | 12:06
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يدور نقاش جدي داخل قيادة " حزب الله" بشأن موضوع رفع  دعاوى لدى المحاكم اللبنانية ضد عدد ممن اتهموا الحزب باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم. 
 
وتقول المعلومات ان الاراء في مقاربة هذه المسالة تنقسم بين رأي يطالب باستكمال المسار القانوني الذي بدأه الحزب قبل عدة اسابيع والقائم على رفع الدعاوى ضد كل من يتهم الحزب من دون دليل ، فيما الرأي الثاني يعتبر ان الدعاوى القانونية ستتيح للبعض استغلال الموضوع للاستعراض السياسي والاعلامي ضد الحزب، ليس الا.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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