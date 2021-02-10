لبنان

هل هذا قرار الوزير ام حزبه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2021 | 12:10
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افاد مطلعون ان قرار احد الوزراء البارزين المرتبط باحدى المؤسسات الصناعية والذي اتخذه مؤخرا وأعطي طابعا اقتصاديا ومعيشيا واصلاحياً، لم يأت من خلفية اصلاحية فقط بل له طابع سياسي.

ويبدو ان انزعاج الحزب الذي ينتمي اليه الوزير من زعيم سياسي بارز ، نتيجة مواقفه الاخيرة، كان له دور اساسي في اتخاذ القرار.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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