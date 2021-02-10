كازينو لبنان: خسائر وحسم رواتب

اتخذت ادارة كازينو لبنان قرارا بحسم ٣٠ في المئة من رواتب الموظفين، مبررة الامر بان الخسارة المادية التي يتكبدها كازينو لبنان تفوق المليار ليرة عن كل يوم إقفال بسبب فيروس كورونا.



وتطالب الادارة المعنيين باعادة فتح صالات الألعاب مع تعهد باتخاذ اجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا، علما ان رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري كان اعلن في وقت سابق أن إقبال الزوار على الكازينو ازداد بنسبة ٣٠ في المئة مقارنة بالعام الفائت بالرغم من الأزمة الإقتصادية التي يشهدها لبنان.