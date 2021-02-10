إشكال داخل سنترال الميناء في طرابلس.. بسبب حجز دور!

أفادت مصادر ميدانية عن تسجيل إشكال داخل مبنى "أوجيرو" - سنترال الميناء في طرابلس، تخلله تضارب بالأيدي بين شخصين على خلفية حجز دور لدفع مستحقات الفواتير وقد تم تطويقه لاحقاً من دون إصابات.