وزني بحث مع البنك الدولي مشروع دعم الاعمال التجارية الصغيرة التي تأثرت بإنفجار المرفأ

بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه ومسؤول مشروع كفالات في لبنان حبيب أبو خاطر في موضوع برنامج للبنك الدولي لدعم الأعمال التجارية الصغيرة التي تأثرت بانفجار مرفأ بيروت.كما تطرّق الوفد لضرورة انطلاق المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان والذي سيدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقراً.