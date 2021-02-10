لبنان

هل من عناصر امنية لحماية صحافيين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2021 | 13:02
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نفت مصادر وزارة الداخلية ان تكون الوزارة افرزت عناصر امنية بسيارات عسكرية لحماية صحافيين، كما يشاع.
وقالت" هذا الامر غير صحيح وليس واردا البتة".
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