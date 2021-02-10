الجيش: خروقات جوية وبحرية إسرائيلية





- "بتاريخ 10 /2 /2021 ما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويّين معاديَيْن من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع.



تتم متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، الآتي:- "بتاريخ 10 /2 /2021 ما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويّين معاديَيْن من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع.تتم متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

- بتاريخ 9 /2 /2021 ما بين الساعة 23.27 والساعة 23.29 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة عدد /2/ فوق البقعة البحرية المذكورة.



تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".