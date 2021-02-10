لبنان

قهوجي وحيداً غداً في العدلية ومصدر حقوقي "بيقدر ما يحضر"

لينا غانم

|
Lebanon 24
10-02-2021 | 13:45
A-
A+
Doc-P-792588-637485614359560015.jpg
Doc-P-792588-637485614359560015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن يمثل قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي غداً الخميس أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا في دعوى الإثراء غير المشروع الجديد، والذي تم الإدعاء فيه من قبل النيابة العامة التمييزية، إضافة الى قهوجي، على سبعة ضباط آخرين من رتب عالية، وتم تبليغهم عبر القنوات العسكرية اللازمة.
 
جلسة مباشرة الإستجواب غداً، في حال انعقادها، ستكون الثانية، وسيمثل فيها قهوجي وحده من دون الضباط الآخرين المدعى عليهم، بعدما تم فصل ملف كل ضابط على حدة، وإن كان العنوان الوحيد للملفات مجتمعة هو الإثراء غير المشروع الذي يُطبق للمرة الأولى، فهل يحضر العماد قهوجي الى عدلية بيروت غداً؟
 
وفق المسار العدلي الذي سلكته الدعوى لغاية تاريخه، فإن الوكيل القانوني لقهوجي المحامي كريم بقرادوني الذي حضر بمفرده في الجلسة الأولى في السابع من كانون الأول الماضي كان قد تقدم بالدفوع الشكلية للنظر في الملف، كما حضر في الجلسة عينها أربعة ضباط من المدعى عليهم برفقة وكلائهم.
 
في القانون، الدفوع الشكلية هي " المعبر الشرعي" الذي يستطيع المدعى عليه سلوكه للنفاذ الموقت من الحكم عليه أو لتأجيل مسار الدعوى، إذ انه من المعروف أن الدفع الشكلي هو الدفع الذي يتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، مثل الدفع بعدم اختصاص المحكمة والصلاحية أو بطلان أوراق التكليف بالحضور، الى غيرها من الأسباب الموجبة، كما أن قرار القاضي لناحية البت بالدفوع أو ضم القرار المستأنف الدفوع الى أساس النزاع في الدعوى يحدد بدوره مسارها.
 
في هذا السياق، يجيب مصدر حقوقي، رداً على سؤال حول قانونية تغيّب قهوجي غداً عن المثول أمام القاضي بو سمرا، أنه "بيقدر ما يحضر" لأنه لم يُعرف بعد ما هو القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق لناحية البت بالدفوع أو ضمها الى الأساس، وفي كلا الحالتين "إن الخميس لناظره قريب".

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

لينا غانم

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:15 | 2021-02-10
15:10 | 2021-02-10
15:06 | 2021-02-10
15:00 | 2021-02-10
14:50 | 2021-02-10
14:17 | 2021-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website