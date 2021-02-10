هل حصل "لقاء سري" بين ماكرون والحريري؟

ذكرت "المركزية" أن لقاءَ جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم أمس في باريس، من دون أن يصدر بيان عن الإجتماع الذي بقي مضمونه سرياً حتى اللحظة.