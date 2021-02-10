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لبنان
هل حصل "لقاء سري" بين ماكرون والحريري؟
Lebanon 24
10-02-2021
|
14:10
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ذكرت "المركزية" أن لقاءَ جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم أمس في باريس، من دون أن يصدر بيان عن الإجتماع الذي بقي مضمونه سرياً حتى اللحظة.
المصدر:
المركزية
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