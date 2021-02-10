لبنان

لجنة "كورونا" في بلدية الدكوانة: آلات الأوكسيجن والأوكسيميتر بمُتناول من هم بحاجة لها

Lebanon 24
10-02-2021 | 14:11
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أصدرت لجنة الطوارئ لمكافحة "كورونا" في بلدية الدكوانة بياناً جاء فيه: "في إطار العمل المنظم والمستمر منذ حوالي السنة بوجه إنتشار جائحة "كورونا"، إستطاعت لجنة الطوارئ في بلدية الدكوانة بدعمٍ من البلدية الإستحصال على أكثر من عشرة آلات أوكسيجن "Oxygen Concentrator" وحوالي 50 جهاز أوكسيميتر "Oxymeter" لقياس كمية الأوكسيجن في الدم لمن هم بحاجةٍ إليها.
إن لجنة مكافحة وباء كورونا في الدكوانة تضع هذه الأدوات الطبية في مُتناول من هم بحاجة لها من أبناء وسكان الدكوانة دون إستثناء أو تمييز، ولكن من أجلِ حُسن إستعمال آلات الأوكسيجن ، يطلب الطاقم الطبي في اللجنة وصفة طبية وتقرير طبيب مختص من أجل سلامة المريض. 
 
من هنا يجب على من يحتاج هذه الأدوات الإتصال برئيس اللجنة الدكتور توفيق مسلِّم  على الرقم 03871142 والممرض جورج سعاده على الرقم 03170072 من أجل التوجيه والإرشاد  في ما يتعلق بالمصابين بالفيروس المذكور. 
هذا بالإضافة الى متابعة جميع  مرضى كوفيد-19 من قِبل اللجنة الإدارية لكورونا في الدكوانة برئاسة غسان  هنداوي03727127 وعضوية كل من: سوزان شختورة، ماري خوري وندين وازن.
إن بلدية الدكوانة التي تتابع بأمانة ودقة كل حالات المواطنين المصابين في نطاقها الجغرافي تتمنى على الجميع تحمل المسؤولية معها والتعاون بشكلٍ صريح وواضح وشفاف مع اللجنة لما فية خير أهلنا في البلدة متمنيةً الشفاء العاجل لكل مريض". 
 
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