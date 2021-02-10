نجار بحث مع طليس أوضاع النقل البري

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ، وبحث معه في الوضع الحالي لقطاع النقل البري، لا سيما مع تطبيق فترة الإغلاق العام والإجراءات التي ينفذها القطاع، وعدد الركاب المسموح فيه بنسبة 30% وإمكان تطبيق بعض بنود خطة النقل البري المقترحة والتي لا تحتاج الى قرار مجلس الوزراء

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وأشار طليس الى "ان البحث تناول اضافة الى موضوع النقل شؤونا إنمائية لمنطقتي البقاع وجبل لبنان بصفته مسؤول البلديات في حركة أمل