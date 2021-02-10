لبنان

نجار بحث مع طليس أوضاع النقل البري

Lebanon 24
10-02-2021 | 14:12
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ، وبحث معه في الوضع الحالي لقطاع النقل البري، لا سيما مع تطبيق فترة الإغلاق العام والإجراءات التي ينفذها القطاع، وعدد الركاب المسموح فيه بنسبة 30% وإمكان تطبيق بعض بنود خطة النقل البري المقترحة والتي لا تحتاج الى قرار مجلس الوزراء.

وأشار طليس الى "ان البحث تناول اضافة الى موضوع النقل شؤونا إنمائية لمنطقتي البقاع وجبل لبنان بصفته مسؤول البلديات في حركة أمل
المصدر: الوكالة الوطنية
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