20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نجار بحث مع طليس أوضاع النقل البري
Lebanon 24
10-02-2021
|
14:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ، وبحث معه في الوضع الحالي لقطاع النقل البري، لا سيما مع تطبيق فترة الإغلاق العام والإجراءات التي ينفذها القطاع، وعدد الركاب المسموح فيه بنسبة 30% وإمكان تطبيق بعض بنود خطة النقل البري المقترحة والتي لا تحتاج الى قرار مجلس الوزراء
.
وأشار طليس الى "ان البحث تناول اضافة الى موضوع النقل شؤونا إنمائية لمنطقتي البقاع وجبل لبنان بصفته مسؤول البلديات في حركة أمل
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
ممثّل شاب ودّع عائلته وغادر لبنان.. والسبب؟
Lebanon 24
ممثّل شاب ودّع عائلته وغادر لبنان.. والسبب؟
18:00 | 2021-02-09
09/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دهموا المستودع واكتشفوا "الكوارث"
Lebanon 24
دهموا المستودع واكتشفوا "الكوارث"
08:34 | 2021-02-10
10/02/2021 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيّتها سبعينية.. قيّدوها ثمّ قتلوها وحرقوا جثّتها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيّتها سبعينية.. قيّدوها ثمّ قتلوها وحرقوا جثّتها!
17:30 | 2021-02-09
09/02/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال تابت.. وداعا!
Lebanon 24
ميشال تابت.. وداعا!
15:50 | 2021-02-09
09/02/2021 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ثلجية ستضرب لبنان.. أمطار غزيرة ورياح وثلوج على 700 م!
Lebanon 24
عاصفة ثلجية ستضرب لبنان.. أمطار غزيرة ورياح وثلوج على 700 م!
11:28 | 2021-02-10
10/02/2021 11:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:15 | 2021-02-10
ميقاتي عرض الأوضاع مع لونغدن
15:10 | 2021-02-10
الحريري: الإعتداء على "مطار أبها" في السعودية جريمة حرب
15:06 | 2021-02-10
بري تسلم تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب موازنة 2018.. وهنأ بذكرى انتصار الثورة الايرانية
15:00 | 2021-02-10
هذا ما يحتاج إليه لبنان للخروج من عنق الزجاجة
14:50 | 2021-02-10
"المستقبل" يلغي الاحتفال المركزي بذكرى الحريري
14:17 | 2021-02-10
اتحاد نقابات السائقين علّق اضراب الغد
فيديو
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
10/02/2021 15:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
10/02/2021 15:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تطرح منافساً جديداً لهواتف "سامسونغ" في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطرح منافساً جديداً لهواتف "سامسونغ" في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2021-02-09
10/02/2021 15:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact