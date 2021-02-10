لبنان

سرق 25 ألف دولار وإشترى بالمال سيارة وأوفى ديونه!

Lebanon 24
10-02-2021 | 14:17
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

بعد قيام مجهول بسرقة مبلغ 25 ألف دولار أميركي من منزل المدعو (ج.ط) في زحلة، ونتيجة  تحريات مكثفة، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من معرفة هوية الفاعل وهو اللبناني (ر.أ) وقامت دورية تابعة لها بتوقيفه في بلدة سعدنايل بعد أخذ اشارة القضاء المختص.

وبنتيجة التحقيق اعترف بما نسب اليه، وبتفتيش منزله عُثر على المبلغ المتبقي من مجمل قيمة المبلغ المسروق بعد صرف بعضه على شراء سيارة وادوات كهربائية وايفاء بعض الديون.

بمراجعة القضاء اشار بتوقيف المدعو (ر.أ)، وترك المدعو (ج.ط) حراً وتسليمه المبلغ المتبقي مع السيارة والادوات الكهربائية.
 
 
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