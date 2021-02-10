لبنان

بري تسلم تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب موازنة 2018.. وهنأ بذكرى انتصار الثورة الايرانية

Lebanon 24
10-02-2021 | 15:06
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان لاسيما الوضعين الانساني والصحي.   

كما التقى بري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدعي العام فوزي خميس ورئيسة الغرفة في ديوان المحاسبة القاضية نيللي ابي يونس وقضاة الديوان رانية اللقيس ونجوى خوري، بدران سلم رئيس المجلس تقريرا عن  قطع حساب الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ والموازنات الملحقة وتقريرا خاصا حول سلفات الخزينة وتأثيرها على المالية العامة. 

وكان الرئيس بري قد تلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوفاة النائب جان عبيد نوه فيها بمزايا الراحل الذي أمضى حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه وفي الدفاع عن قضايا الامة وفي مقدمها قضية فلسطين. 

على صعيد آخر ولمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أبرق الرئيس نبيه بري مهنئا بالمناسبة للمرشد الاعلى للثورة الإمام السيد علي الخامنئي جاء فيها:  

"بسم الله الرحمن الرحيم 

"وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ"                                                                                   صدق الله العظيم 

بمناسبة حلول الذكرى الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية المباركة التي شكلت إنبعاثاً جديداً للأمة في ترسيخ حقوقها في الحرية والتحرر والاستقلال ، ومع بزوغ  فجر الذكرى الثانية والأربعين لربيع هذه الثورة المظفرة أتوجه من سماحتكم ومن الشعب الايراني الشقيق بأسمى أيات التهنئة والتبريك سائلين العزيز القدير أن يمن عليكم وعلى الجمهورية الاسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعباً مزيداً من الصحة والمنعة والرفعة انه سميع مجيب".   

وللمناسبة نفسها أبرق الرئيس بري أيضا لكل من الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ولرئيس مجلس الشورى الدكتور محمد باقر قاليباف.  
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