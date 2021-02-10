لبنان

الحريري: الإعتداء على "مطار أبها" في السعودية جريمة حرب

Lebanon 24
10-02-2021 | 15:10
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وصف الرئيس المكلّف، سعد الحريري، الاعتداء الذي تعرّض له "مطار أبها الدولي" في السعودية بأنّه "جريمة حرب"، معتبراً أنّه يستدعي "تحركاً دولياً عاجلاً". 
 
وكتب الحريري في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات "الحوثية" جريمة حرب بكلّ المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الجرائم. كل التضامن مع المملكة وقيادتها".
 
 
 
وكان "التحالف العربي في اليمن" أعلن، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها جنوبي السعودية نتيجة استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، واصفاً ما حدث بأنّه "اعتداء إرهابي".
 
من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أن 4 طائرات مسيّرة تابعة لـ"الحوثيين" استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.
 
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