لبنان

ميقاتي عرض الأوضاع مع لونغدن

Lebanon 24
10-02-2021 | 15:15
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إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة مارتن لونغدن في دارته وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات اللبنانية- البريطانية.
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نجيب ميقاتي

لبنان

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