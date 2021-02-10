اصابة طفل بإشكال في القبة

لم تنتهِ فصول الاشكال الذي حصل أمس الثلاثاء في منطقة القبة - مشروع الحريري، حيث قام شابان اليوم، على متن دراجة نارية بنصب كمين لأحد الاشخاص، حيث أطلقا عليه النار ولكن لم يُصب، إلاّ أنّ طلقة أصابت الطفل ع. و. ما إستدعى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.