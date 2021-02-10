الخارجية تدين الاعتداء الإرهابي على مطار "أبها" في السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "الإعتداء الإرهابي على "مطار أبها الدولي" في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أدّى إلى حريق في طائرة مدنية".

وأعلنت الخارجية في بيان أنّها "تجدّد تضامنها مع المملكة العربية السعودية في وجه أيّ اعتداء على سيادتها وأيّ محاولات لتهديد أمنها واستقرارها".

وتابعت: "في هذا السياق، تستنكر الوزارة بشدّة وتدين استهداف المدنيين الأبرياء وتدعو إلى التقيّد واحترام كافّة القوانين والمواثيق الدوليّة".

"التحالف العربي في اليمن" أعلن ، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها جنوبي السعودية نتيجة استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، واصفاً ما حدث بأنّه "اعتداء إرهابي". وكان، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها جنوبي السعودية نتيجة استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، واصفاً ما حدث بأنّه "اعتداء إرهابي".

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أن 4 طائرات مسيّرة تابعة لـ"الحوثيين" استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.