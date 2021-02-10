لبنان

قائد الجيش بحث مع رحمة في أوضاع البقاع وبعلبك الهرمل

Lebanon 24
10-02-2021 | 16:28
A-
A+
Doc-P-792629-637485714905336762.jpg
Doc-P-792629-637485714905336762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب السابق إميل رحمة، وتناول البحث الشؤون العامة في منطقة البقاع خصوصاً محافظة بعلبك - الهرمل.
 
وأثنى النائب رحمة على "دور المؤسسة العسكرية وأدائها في الحفاظ على الأمن والاستقرار".
مواضيع ذات صلة
ملحم: نؤكد على دور الجيش الأساسي في طرابلس وكل لبنان
lebanon 24
10/02/2021 17:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي في لبنان بكورونا
lebanon 24
10/02/2021 17:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اللبناني يطلق القنابل المسيلة للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين الذين حاولوا التقدم باتجاه السرايا
lebanon 24
10/02/2021 17:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عدم تحرك الجيش تم توضيحه من قبل قائد الجيش بأنّه يعاني نقصاً في العديد وهناك من يشعر بأنّ الجيش بات لجزء من اللبنانيين وليس للجميع
lebanon 24
10/02/2021 17:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:39 | 2021-02-10
17:32 | 2021-02-10
17:30 | 2021-02-10
17:26 | 2021-02-10
17:07 | 2021-02-10
17:01 | 2021-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website