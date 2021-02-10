قائد الجيش بحث مع رحمة في أوضاع البقاع وبعلبك الهرمل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب السابق إميل رحمة، وتناول البحث الشؤون العامة في منطقة البقاع خصوصاً محافظة بعلبك - الهرمل.

وأثنى النائب رحمة على "دور المؤسسة العسكرية وأدائها في الحفاظ على الأمن والاستقرار".