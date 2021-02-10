19
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أبو شرف: طلب المستشفيات مبالغ كبيرة او دفعة مسبقة من مرضى الوباء مرفوض
Lebanon 24
10-02-2021
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، في بيان: "عطفا على مراجعات الزملاء الاطباء التي وردتنا في الايام الاخيرة حول طلب بعض المستشفيات الخاصة مبالغ مالية كبيرة بدل فروقات استشفاء لمعالجتهم او دفعة مسبقة قبل ادخالهم الى المستشفى جراء اصابتهم بوباء كورونا بذريعة فروقات صرف العملة او عدم تغطية الجهات الضامنة بعض الاعمال الطبية، اننا نرفض بشدة هذا التصرف الذي يخالف ابسط القواعد الانسانية والاخلاقية تجاه الجسم الطبي الذي يشكل خط الدفاع الاول في مواجهة الوباء".
وذكر أن "وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي يقومان بتغطية حالات كورونا مئة في المئة، وشركات التأمين الصحي للاطباء وعائلاتهم تؤكد انها تقوم بالتغطية الشاملة لحالات كورونا".
وطلب "التعميم على جميع الزملاء الأطباء انه في حال واجهتم أي اشكالية حول استشفائهم او معالجتهم، وقبل سداد أي مبالغ مالية، الاتصال على الخط الساخن لتتم معالجتها مع نقيب الاطباء شرف ابو شرف او الدكتورة سلمى الشماس، شاكرين لكم جهودكم وتفانيكم في مكافحة الوباء".
تابع
الأكثر قراءة
ممثّل شاب ودّع عائلته وغادر لبنان.. والسبب؟
Lebanon 24
ممثّل شاب ودّع عائلته وغادر لبنان.. والسبب؟
18:00 | 2021-02-09
09/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دهموا المستودع واكتشفوا "الكوارث"
Lebanon 24
دهموا المستودع واكتشفوا "الكوارث"
08:34 | 2021-02-10
10/02/2021 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ثلجية ستضرب لبنان.. أمطار غزيرة ورياح وثلوج على 700 م!
Lebanon 24
عاصفة ثلجية ستضرب لبنان.. أمطار غزيرة ورياح وثلوج على 700 م!
11:28 | 2021-02-10
10/02/2021 11:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بس وصل عالمريخ "راحت"
Lebanon 24
بس وصل عالمريخ "راحت"
06:58 | 2021-02-10
10/02/2021 06:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سحبت جزءاً من أموالها.. كارين رزق الله تقفز فرحاً (صور)
Lebanon 24
بعدما سحبت جزءاً من أموالها.. كارين رزق الله تقفز فرحاً (صور)
09:00 | 2021-02-10
10/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:39 | 2021-02-10
قائد الجيش عرض مع رحمة شؤون محافظة بعلبك الهرمل
17:32 | 2021-02-10
هبة مصرية من الريمديسفير تصل الى بيروت
17:30 | 2021-02-10
توقيف شخصين في طرابلس بعد اصابة طفل بطلق ناري
17:26 | 2021-02-10
أبو فاضل عزى عائلة عبيد
17:07 | 2021-02-10
قام بالعديد من عمليات السلب.. هل وقعتم ضحية أعماله؟ (صورة)
17:01 | 2021-02-10
مقابر الغرباء في طرابلس: بطالة وتسرب مدرسيّ ودولة غائبة
فيديو
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
10/02/2021 17:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تطرح هاتفها الأحدث.. وبسعر منافس جداً! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
10/02/2021 17:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تطرح منافساً جديداً لهواتف "سامسونغ" في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تطرح منافساً جديداً لهواتف "سامسونغ" في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2021-02-09
10/02/2021 17:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact