المشرفيه: نتطلع الى دعم أكبر من المانحين وحوافز لعودة النازحين

عرض وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفيسور رمزي المشرفيه مع ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الجديد في لبنان أياكي إيتو أوضاع النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وإذ ثمن المشرفيه التعاون مع ممثلة المفوضية السابقة في لبنان ميراي جيرار، دعا إلى "ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة لتعزيز الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين بشكل متوازن ويراعي حساسية النزاع بما يمنع التسبب بأي ضرر او يثير التوتر، ويحافظ على الاستقرار المجتمعي، في ظل تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية والتي ترخي بثقلها على المجتمعين المضيف والنازح، والتضخم المفرط وتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد على "ضرورة العمل مع المجتمع الدولي والحكومة السورية لتهيئة الارضية والحوافز لعودة النازحين السوريين في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، ثمن إيتو إطار التعاون بين المفوضية ووزارة الشؤون المتمثل في برنامج خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، ووعد ببذل "كل جهد ممكن لزيادة الدعم الى المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين".

وفي سياق آخر، التقى المشرفيه النائب أسعد درغام وراعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، وعرض معهما شؤون محافظة عكار والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.