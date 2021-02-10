لبنان

حب الله: الاساس اليوم هو الايمان بصناعتنا الوطنية

Lebanon 24
10-02-2021 | 16:58
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استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتورعماد حب الله، في مكتبه في الوزارة، وفدا من "تجمع رجال الاعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب" أطلعه على اهداف التجمع الذي تأسس منذ شهر.


وتم بحث في "الامور المتعلقة بالصناعة وسبل دعمها وتقديم كل ما يلزم لتسهيل امور رجال الاعمال الذين ينوون الاستثمار في لبنان".

واكد حب الله أن "الاساس اليوم هو الايمان بصناعتنا الوطنية ودعمها والعمل على تقوية القطاع الصناعي وتطويره حتى نساهم في ازدهار الاقتصاد اللبناني الذي يعاني الكثير من الازمات بسبب عدم الاستقرار السياسي والمالي والامني، بالاضافة الى جائحة كورونا".

وطرح الوفد على وزير الصناعة مجموعة أفكار تهدف الى "تدعيم القطاع الصناعي،
ومساعدة التجار والصناعيين ورجال الاعمال في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي يعيشها السوق اللبناني". ووعدهم الوزير بـ"متابعة الامر مع المعنيين ودرس ما طرح".

المصدر: الوكالة الوطنية
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