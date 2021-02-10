توقيف شخصين في طرابلس بعد اصابة طفل بطلق ناري

نفذ الجيش اللبناني حملة مداهمات في منطقة القبة على خلفية الاحداث الاخيرة في المنطق بعد الاشكال الذي أدى الى اصابة طفل برصاص عشوائي. وتمكن الجيش من القاء القبض على شخصين يشتبه بقيامهم باطلاق النار واصابة الطفل "ع.و." بعد ظهر اليوم.كما تم ضبط الاسلحة الحربية التي كانت بحوزتهما، واحالتهما الى التحقيق.