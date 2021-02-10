أبو فاضل عزى عائلة عبيد

اتصل الامين العام ل"القاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل بكل من عقيلة الراحل النائب والوزير السابق جان عبيد لبنى وبنجله سليمان معزيا.



واتصل أيضا بكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه ايلي الفرزلي مبديا تأثره ب"كلمتي الرثاء المميزيتين لكل منهما



وقال: "معرفتي بمعالي الأستاذ جان عبيد منذ أوائل الثمانينيات، أتت من خلال الصداقة القديمة التي كانت تجمعه بوالدي المغفور له نائب رئيس مجلس النواب السابق منير أبو فاضل، وبعد مرور عقود من الزمن سأختصر محبتي وتقديري واحترامي للفقيد ولما له من مزايا بهذا التعبير المجازي: لكنت قد "بكلت الجاكيت" متهيبا أمامه قناعة بشخصه واحتراما للموقع ،هذا لو كتب للراحل الكبير قدر آخر."