الجيش تسلّم هبة مقدمة من الوحدة الإسبانية في "اليونيفيل"

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات - صور، حفل تسلّم عتاد لمكافحة وباء "كورونا" هبة لمصلحة الجيش، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الإسباني في لبنان José Maria Ferre De La Peña وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد Javier Miragaya Prieto، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى السفير الاسباني كلمة بالمناسبة، أكد فيها أهمية علاقات الصداقة بين البلدين، مشيداً بالجهود التي يبذلها كل من لبنان واسبانيا في مواجهة انتشار وباء كورونا، ونوّه بالتعاون بين الجيش والوحدة الإسبانية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما ألقى العميد الركن القبياتي كلمة جاء فيها: "ليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها أصدقاؤنا الإسبان إرادة صادقة في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، فهذه المساعدة تضاف إلى سلسلة من الخطوات السابقة التي تهدف إلى دعم وحداتنا العسكرية، وتحسين أوضاع أهالي المنطقة في العديد من المجالات الحياتية والإنمائية".

بدوره ألقى قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" كلمة أشار فيها إلى أن التكاتف والتضامن بين الدول الصديقة أدوات أساسية لعبور هذه المرحلة، وأن هذه الهبة هي خير دليل على تقدير الجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ورسالة إلى الشعب اللبناني أننا نقف إلى جانبه لمواجهة انتشار هذه الجائحة.

وفي الختام، تلا العميد الركن القبياتي كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفير الإسباني، وقدّم له وللعميد Prieto درعين تذكاريين تقديراً لجهودهما.