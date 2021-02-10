لبنان

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد حيدر عبود

Lebanon 24
10-02-2021 | 18:16
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نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، رئيس الأركان السابق اللواء الركن المتقاعد سمير القاضي، الذي توفي بتاريخ 9/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
 
من مواليد: 1/7/1941 ــــ بيروت.
تطوّع في الجيش بتاريخ 16/11/1964، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1967، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 12/8/1997.
حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
متأهل وله /3/ أولاد.    
        

 يُنقل الجثمان بتاريخ 12/2/2021 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بيصورــــ عاليه، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 9.30، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.

 

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

ابنه سليم: 493000/ 03
شقيقه منير: 691909/ 71 ـــ 227714 /03 ـــ 364692/ 01
ابنته دانيا: 961773/ 78
ابنته نبال: 365200/ 03
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