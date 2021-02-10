اجتماع تنسيقي في وزارة الصحة... بدء التلقيح على طاولة البحث

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا تنسيقيا في الوزارة، حضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري ومدير مستشفى الحريري الدكتور فراس أبيض وعدد من رؤساء المصالح والمديريات في وزارة الصحة العامة.وتم البحث في جهوزية عدد من المراكز التي ستنطلق فيها حملة التلقيح يوم الإثنين المقبل، وربط هذه المراكز إلكترونيا بمنصة التسجيل للقاح، إضافة إلى استعدادات الفرق الميدانية والرقابية واللوجستية التي ستواكب وتتولى عمليات التلقيح.