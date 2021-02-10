لبنان

جريح صدما على طريق عام عينطورة كسروان

Lebanon 24
10-02-2021 | 18:24
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 اصيب مواطن بعدما صدمته سيارة عصر اليوم، اثناء اجتيازه طريق عام عينطورة - كسروان.
وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.
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