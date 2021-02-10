جريح صدما على طريق عام عينطورة كسروان

اصيب مواطن بعدما صدمته سيارة عصر اليوم، اثناء اجتيازه طريق عام عينطورة - كسروان.

وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.