لبنان

هِبة طبّيّة لصالح قوى الأمن الداخلي لمواجهة كورونا

Lebanon 24
10-02-2021 | 18:36
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة  البلاغ التالي:

قدّمت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" هِبة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبارة عن جهازي تنفس اصطناعي "Ventilators"، وجهازَين لفحص نسبة الأوكسيجين بالدّم oximeters""، و/2000/ كمّامة طبّيّة لاستخدامها في مواجهة جائحة كورونا.

كذلك سيتم إعادة تأهيل /3/ نظارات تابعة لقوى الأمن في ثلاث محافظات من قبل هذه الهيئة، بهدف تحسين ظروف إقامة الموقوفين فيها.

وقد سلّم النائب الأول لرئيس الهيئة السيد غسان ماجد عويدات، وأمينها العام السيد جو نقولا عاصي الهِبة الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً برئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلّم الذي شكر الوفد على هذه الالتفاتة الخيّرة، التي تدل على رقي حسّ التعاون والوطنية لدى القيمين على الهيئة.
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