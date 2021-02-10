لبنان

الأحرار كرّر دعمه لطروحات بكركي: خطوة أولى لحماية الكيان اللبناني

Lebanon 24
10-02-2021 | 18:54
A-
A+
Doc-P-792669-637485801196050360.jpg
Doc-P-792669-637485801196050360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
امتنع المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" في بيان اثر إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون، عن "التوجه بأي نداء إلى السلطة السياسية القائمة، فلا حياة لمن تنادي عند هذه المنظومة التي لا تتمتع بأدنى المقومات الأخلاقية والوطنية والضميرية لمعالجة هموم الناس الملحة من النواحي الصحية والمعيشية، واخراج لبنان من المأزق الذي يقع فيه من الناحية السيادية والإقتصادية".


وتوجه الحزب إلى اللبنانيين "بما يراعي الأولويات الصحية والمصيرية، لكي يتحلوا بأعلى درجات الوعي ويطبقوا أقصى معايير الوقاية، ويحرصوا على تلقي اللقاح الضروري حفاظا على صحتهم وحياتهم وعلى الأمن الصحي المجتمعي".


أما على الصعيد الوطني، كرر الحزب "دعمه وتأييده لطروحات بكركي، ففي ذلك خطوة أولى لحماية الكيان اللبناني، تمهيدا لحل منشود يحفظ لهذا البلد وجوده وإستمراريته".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:03 | 2021-02-10
19:53 | 2021-02-10
19:47 | 2021-02-10
19:41 | 2021-02-10
19:29 | 2021-02-10
19:25 | 2021-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website