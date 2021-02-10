الأحرار كرّر دعمه لطروحات بكركي: خطوة أولى لحماية الكيان اللبناني

امتنع المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" في بيان اثر إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون، عن "التوجه بأي نداء إلى السلطة السياسية القائمة، فلا حياة لمن تنادي عند هذه المنظومة التي لا تتمتع بأدنى المقومات الأخلاقية والوطنية والضميرية لمعالجة هموم الناس الملحة من النواحي الصحية والمعيشية، واخراج لبنان من المأزق الذي يقع فيه من الناحية السيادية والإقتصادية".وتوجه الحزب إلى اللبنانيين "بما يراعي الأولويات الصحية والمصيرية، لكي يتحلوا بأعلى درجات الوعي ويطبقوا أقصى معايير الوقاية، ويحرصوا على تلقي اللقاح الضروري حفاظا على صحتهم وحياتهم وعلى الأمن الصحي المجتمعي".أما على الصعيد الوطني، كرر الحزب "دعمه وتأييده لطروحات بكركي، ففي ذلك خطوة أولى لحماية الكيان اللبناني، تمهيدا لحل منشود يحفظ لهذا البلد وجوده وإستمراريته".