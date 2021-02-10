دياب عرض الاوضاع مع رشدي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وبحث معها الأوضاع العامة في البلد.