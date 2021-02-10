لبنان

دياب عرض الاوضاع مع رشدي

Lebanon 24
10-02-2021 | 18:56
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 استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وبحث معها الأوضاع العامة في البلد.
 
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حسان دياب

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