لبنان

مجهولون على دراجة نارية يطلقون النار على حرس مركز الصفدي

Lebanon 24
10-02-2021 | 19:20
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أقدم مجهولون على دراجة نارية على إطلاق النار على المدعو خضر باكير وهو يعمل كحرس في مركز الصفدي.
 
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن إطلاق النار يعود لخلافات سابقة.
 
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