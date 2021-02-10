تمارين للجيش وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيانات الآتية:ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 10 / 2 / 2021 ولغاية 28 / 2 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات.ستقوم القوات الجوية بتنفيذ رماية جوية، بتاريخي 10و11 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.30 والساعة 14.30 من كلّ يوم، في حقل رماية مزرعة حنوش ــــ حامات، بواسطة الأسلحة الرشاشة.ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 1، 4، 15 و19 /2 /2021 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00 بإجراء تمارين تدريبية في مخيم تدريب تربل، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة وذخيرة خلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.ستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من تاريخ 31 /1 /2021 ولغاية 26 /2 /2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش ــــ حامات، بولونيا، برمانا- العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.ستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 1 /2 /2021 ولغاية 1 /3 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة والخلبية.ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19 و21 / 1 / 2021 و19 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات.ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 18 / 1 /2021 ولغاية 18 / 2 /2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـــ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.