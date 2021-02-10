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لبنان
هذا هو موعد بدء دفع المساعدات لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا
Lebanon 24
10-02-2021
|
19:29
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ذكرت الأونروا في بيان، "جميع عائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، بأن المساعدة لشهري كانون الثاني وشباط، سيبدأ دفعها غدا في 11 الحالي من خلال أجهزة الصراف الالي الخاصة بمصرف Bankmed"، ودعت "جميع المستفيدين، الى ضرورة الالتزام التام قدر المستطاع بالارشادات، وذلك لما فيه صالح الجميع، وسترسل الأونروا رسائل نصية قصيرة على دفعات في كل منطقة يوميا، تطلب منهم الذهاب لاستلام مساعداتهم من أجل التقليل من خطر التجمعات غير الضرورية امام أجهزة الصراف الآلي، وذلك من أجل احترام تدابير الإغلاق وتقليل خطر الإصابة".
وأكدت أن "مستحقات المستفيدين تظل متوفرة في المصرف طوال مدة صلاحية بطاقتهم، لذلك لا داعي للاندفاع إلى أجهزة الصراف الآلي".
أشارت الأونروا الى أنه "وفقا لتعليمات الحكومة بشأن تمديد الإغلاق، يطلب من كل مستفيد ملء الإذن المعمم للاستخدام عبر تطبيق الهاتف المحمول https://covid.pcm.gov.lb على أن يوضح أن السبب للخروج هو تلقي المساعدة النقدية. تقوم قوى الأمن الداخلي بمراقبة أي تجمعات عن كثب، ولهذا ينصح المستفيدون بعدم التجمع أمام أجهزة الصراف الآلي والالتزام بالتباعد الجسدي. يرجى ملاحظة أنه حسب الترتيبات الجديدة التي فرضتها البنوك في لبنان، فإن سقف السحب الأسبوعي يبلغ مليوني ليرة لبنانية واربعة ملايين ليرة شهريا"، مذكرة بأنه "يمكن استخدام بطاقات الصراف الآلي لدفع ثمن مشترياتكم في بعض المتاجر الكبيرة".
وشكرت عائلات المستفيدين على "صبرهم وتفهمهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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