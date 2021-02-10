إحالة عصابة مسلّحة تقوم بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح إلى النيابة العامة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 10/2/2021، أحالت مديرية المخابرات إلى النيابة العامة كلاً من (ح.ع)، (أ.ع)، (م.م)، (م.ص) الذين يشكلون مع المطلوب الفار (ح.ف) عصابة مسلّحة تقوم بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح.وكانوا قد أُوقفوا بتاريخ 3/2/2021 في محلة حي الشميس ـــ بعلبك داخل سيارة مسروقة يقودها أحد الموقوفين وقد عُثر داخلها على أسلحة حربية وذخائر ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية وكميّة من المخدرات، وقد أقدم اثنان منهم على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية التابعة لمديرية المخابرات أثناء محاولة توقيفهم، كما تبيّن وجود ملاحقات قضائية عدّة بحق المدعو (ح.ع) بجرائم تجارة أسلحة حربية وحيازتها، وسرقة سيارات وسلب بقوة السلاح وإطلاق نار وقذائف صاروخية ومحاولة قتل.